Sp. Covilhã oficializa três reforços cedidos pelo Portimonense

O Sp. Covilhã oficializou esta quarta-feira a chegada do guarda-redes Léo Navachio, do extremo Gleison Moreira e do central Felipe Macedo, três brasileiros cedidos pelo Portimonense.

Léo Navachio, que já fez um jogo de preparação pelos serranos, é guarda-redes, com 27 anos, e, na última temporada, esteve emprestado pelos algarvios ao Penafiel, onde alinhou em oito encontros.

O avançado Gleison Moreira, de 25 anos, esteve também na última época emprestado aos durienses, onde foi utilizado em 27 jogos e marcou um golo.

O brasileiro conta com passagens pelo FC Porto B e pelo Paços de Ferreira.

Felipe Macedo, defesa central de 26 anos, representou igualmente o Penafiel no ano passado, emblema ao serviço do qual jogou 25 partidas e marcou dois golos.

O central esteve antes duas épocas no Portimonense, onde chegou do Goiás, do Brasil.

O Portimonense já tinha cedido aos leões da serra, neste defeso, o lateral direito Jean Felipe e o médio centro Jorge Vilela.