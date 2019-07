O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, perdeu esta quarta-feira, por 1-0, com o Sertanense, do Campeonato de Portugal, no sétimo jogo de preparação dos serranos.O defesa Álvaro Milhazes foi o autor do golo solitário, aos 37 minutos, no Campo de Jogos Marques dos Santos, na Sertã.Nos sete encontros particulares jogados durante a pré-época o Sporting da Covilhã venceu cinco e perdeu dois, o primeiro com o Paços de Ferreira, da I Liga, no desempate nas grandes penalidades, e agora com o Sertanense, a primeira derrota durante o período regulamentar.No sábado, os leões da serra disputam com o Famalicão a segunda fase da Taça da Liga, depois de terem vencido o Varzim, por 3-1, nas grandes penalidades, na primeira ronda da competição.