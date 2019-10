Sp. Covilhã planeia instalação de bancadas amovíveis para a receção ao Benfica

O Sporting da Covilhã, líder da 2.ª Liga, está a planear a instalação de bancadas amovíveis para a receção ao Benfica, da Taça da Liga, de forma a aumentar a lotação até aos três mil lugares."Vou aumentar provisoriamente a lotação, mas não é nada de especial. Temos alguns espaços que não estão ocupados e nós vamos optar por ocupar todos os espaços para colocar o maior número de pessoas, mas em segurança", salienta o presidente, José Mendes, em declarações à agência Lusa.No total, o Estádio Santos Pinto, casa dos serranos, vai ter cerca de três mil lugares disponíveis para o encontro adiado para 3 de dezembro, já contabilizando os provisórios.A última vez em que os leões da serra receberam os encarnados foi em outubro de 2014 (2-3), mas no Complexo Desportivo da Covilhã, perante sete mil espetadores. Uma partida em que Jonas fez um hat-trick e se estreou a marcar pelo Benfica.José Mendes admite ter-lhe "passado pela cabeça" fazer o jogo em outra cidade, num estádio que permitisse obter uma boa receita, mas acentua não ser "esse tipo de presidente"."Vamos fazer o jogo no nosso estádio, porque temos condições para receber toda a gente condignamente e temos orgulho em receber em nossa casa este tipo de clubes", acrescenta o dirigente serrano.José Mendes diz que essa partida vai servir para os jogadores desfrutarem, mostrarem a sua "bravura e trabalho" e deixar uma boa imagem da 2.ª Liga."Nós jogamos na nossa casa, conhecemos os cantos da nossa casa, temos obrigação de deixar bem vista a 2.ª Liga. É isso que nos interessa. Mostrar quem somos, queremos mostrar a nossa bravura e o nosso trabalho. Tenho a certeza que tanto o mister como os jogadores vão mostrar que somos organizados, que temos uma equipa boa e não deixar mal o clube e a 2.ª Liga", realça o presidente do emblema serrano.O dirigente antecipa um jogo "tremendamente difícil", mas acentua que no futebol "tudo pode acontecer".O Sporting da Covilhã defronta o Benfica num jogo adiado de 5 de outubro para 3 de dezembro, às 20:15, a contar para a terceira fase da Taça da Liga do Grupo B. A partida com o Vitória de Setúbal, relativa à primeira jornada e inicialmente agendada para setembro, está marcada para o próximo sábado, às 16:00, também no Estádio Santos Pinto.