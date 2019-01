Sp. Covilhã reforça-se com avançado e médio

O extremo Zé Pedro, que jogava no Feirense, e o médio Leandro Pimenta, que alinhou no Fafe, vão jogar no Sporting da Covilhã, anunciou o 18.º e último classificado da 2.ª Liga.Zé Pedro, de 22 anos, formado no FC Porto, conta com passagens pelo Felgueiras, Gafanha e Sanjoanense.O médio algarvio Leandro Pimenta, de 28, começou a carreira no Imortal e foi uma jovem promessa do Benfica. Entretanto, passou por Beira-Mar, Fátima, Atlético, Gil Vicente, Freamunde e Fafe.No mercado de inverno chegaram também ao clube serrano o lateral direito Tiago Moreira, o avançado Kukula e o médio Sérgio Semedo, todos ex-Leixões, e o avançado Diego Medeiros, cedido pelo Paços de Ferreira.