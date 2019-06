Sp. Covilhã tem marcados sete jogos de preparação na pré-época

O Sporting da Covilhã tem agendados sete jogos de preparação na pré-época, incluindo a apresentação aos sócios em 20 de julho, face ao Paços de Ferreira, anunciou esta sexta-feira o clube da 2ª Liga de futebol.Em 06 de julho, realiza-se o primeiro encontro, face a uma seleção de jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco, às 10:00.Quatro dias depois, o conjunto serrano mede forças com o Leixões, em Seia ou Nelas, pelas 17:00, e, no dia 13, joga com o Santa Clara, em Paredes.Em 17 de julho, o plantel do Sporting da Covilhã recebe no Estádio Santos Pinto, às 17:00, o Sertanense e, em 20, disputa-se a Taça IMB, também em casa dos serranos, às 17:00 ou 18:00, com o Paços de Ferreira, do ex-treinador dos 'leões da serra' Filó.Segue-se, em 25, um embate caseiro com o Benfica e Castelo Branco, às 17:00. Já depois da primeira jornada da Taça da Liga, os serranos voltam a defrontar o Sertanense, no dia 31, na Sertã.O plantel do Sporting da Covilhã regressa ao trabalho em 01 de julho, sob as ordens de Ricardo Soares, que sucedeu a Filó.