Sp. Covilhã vai estagiar uma semana em Seia

O Sp. Covilhã, da Liga Sabseg, vai estagiar uma semana em Seia, informou o presidente do emblema serrano, José Mendes.

A equipa, que regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, às ordens do novo treinador, Wender, fará o estágio em Seia, no distrito da Guarda, na terceira semana de preparação, entre 12 e 16 de julho.

Nos últimos anos, o Sp. Covilhã tem feito a concentração também na Serra da Estrela, mas nas Penhas da Saúde, Covilhã. Este ano desloca-se até ao outro lado da montanha e fará dois jogos de preparação durante esse período, dia 13 com o Trofense, às 18h, em Fornos de Algodres, e dia 15 com o Académico de Viseu, às 10:30h, em Seia.

O primeiro jogo da pré-época está agendado para 3 de julho, às 10:30h, com uma seleção de jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco.

Em 10 de julho, o Sporting da Covilhã defronta às 18h, em casa do adversário, o Portimonense. O jogo de apresentação aos sócios dos serranos é novamente com a formação de Portimão, mas no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, dia 18, às 10:30h.