Sp. Covilhã vence Oliveira do Hospital no terceiro teste da pré-época

O Sp. Covilhã venceu esta quinta-feira, em Tábua, o Oliveira de Hospital por 2-0, no terceiro jogo preparação do emblema da 2.ª Liga para a época 2022/23.

Frente à formação que vai disputar a Liga 3, o reforço Agustín Marsico (ex-Argja Bótfelag, das Ilhas Faroé) inaugurou o marcador, aos 26 minutos, assistido por Fabrice Tamba.

Na segunda parte, o médio Zé Tiago (ex-Varzim) fixou o resultado final, aos 62 minutos, servido pelo lateral Diogo Rodrigues (ex-Portimonense).

O encontro, inicialmente previsto para ser jogado na Covilhã, chegou a estar marcado para Celorico da Beira e acabou por ser transferido para o Estádio Municipal de Tábua, por os dirigentes serranos e o treinador, Leonel Pontes, considerarem que os relvados onde os leões da serra jogam e treinam não estão ainda em condições, devido à intervenção tardia do município a fazer as operações de manutenção.

No sábado, o Sp. Covilhã tinha vencido em casa, por 4-1, uma equipa composta por jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco e, em 9 de julho, no primeiro teste da formação serrana, também no Complexo Desportivo da cidade, ganhou por 7-0 ao UD Recreio Vila Nova da Rainha, que compete na III Divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa.