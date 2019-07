O Sporting da Covilhã, da 2ª Liga, venceu este sábado, por 4-0, uma seleção composta por jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco, no primeiro teste da época.Ainda na primeira metade, Santiago da Silva (ex-Coimbrões) inaugurou o marcador (05 minutos) e Adriano atirou certeiro por duas vezes (28 e 34 minutos), fixando o 3-0 registado ao intervalo no Complexo Desportivo da Covilhã.No final do segundo tempo, João Bonani (81) marcou o último golo do encontro, que o treinador, Ricardo Soares, aproveitou para ir rodando os jogadores do plantel.O Sporting da Covilhã tem agendados sete jogos de preparação e o segundo realiza-se na próxima quarta-feira, às 17:00, no Estádio Santos Pinto, frente ao Oliveira do Hospital.