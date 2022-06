Sporting da Covilhã com seis jogos de preparação durante a pré-época

O Sporting da Covilhã, que inicia a pré-época na sexta-feira, anunciou esta quinta-feira que vai disputar seis jogos de preparação para a próxima temporada da 2.ª Liga.

Os quatro primeiros encontros disputam-se no Complexo Desportivo da Covilhã e o último, frente à Académica, de apresentação da equipa aos sócios, no Estádio Santos Pinto, casa dos 'leões da serra'.

A 9 de julho, a formação orientada por Leonel Pontes defronta a UD Recreio Vilanova e, uma semana depois, no dia 16, uma seleção de jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco.

O FC Oliveira do Hospital desloca-se também à Covilhã, em 21 de julho, e os serranos recebem o Anadia FC, no dia 23.

Na única deslocação prevista durante a pré-época, os 'leões da serra' viajam até ao Algarve, em 27 de julho, para jogar com o Portimonense, no Centro de Treinos do clube.

A apresentação do Sporting da Covilhã aos sócios está marcada para 30 de julho, frente à Académica, no Estádio José Santos Pinto.

O grupo de trabalho conta, até ao momento, com 13 jogadores.

O Sporting da Covilhã anunciou a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense), do defesa Jorginho (ex-Famalicão), do médio Zé Tiago (ex-Trofense) e do avançado Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense).

Os guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, os médios Gilberto Silva, Diogo Cornélio e Sena Yang e os avançados Fabrice Tamba e Kukula continuam no plantel.