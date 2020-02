Sporting da Covilhã investe 300 mil euros num novo autocarro

O Sporting da Covilhã apresentou esta quarta-feira o seu novo autocarro, num investimento no valor de 300 mil euros por parte do emblema da 2.ª Liga. O presidente do clube, José Mendes, diz ser um sonho antigo, que só agora foi possível concretizar e que "já está pago".

"É um sonho desde o primeiro dia em que entrei no clube, depois foi-se desvanecendo, com as dificuldades. Em 2010 andávamos à procura de valores, depois foi-se desvanecendo novamente, por causa das obras, e porque não há dinheiro para tudo. Agora era o momento certo. Estava na hora de chegar a 2020 com um autocarro com esta classe", frisou José Mendes, em declarações à agência Lusa.

Há cerca de 20 anos que o clube não tinha autocarro próprio, deslocando-se num alugado ou em carrinhas.

A nova viatura foi apresentada em frente ao Estádio Santos Pinto, numa cerimónia em que marcou presença o plantel serrano, que estreia o autocarro na próxima jornada, na viagem a Rio Maior, para defrontar o Vilafranquense.

Com 40 lugares, o interior da viatura foi adaptado às necessidades de uma equipa de futebol profissional, embora seja também para utilização das camadas jovens.

José Mendes sublinha o conforto que se ganha e a imagem que se projeta do clube.

"Vai dar mais conforto aos atletas, porque fazemos muitas viagens, longas, e também projeta a imagem do clube, da cidade, dos patrocinadores e do cão Serra da Estrela, com as nossas duas mascotes. Julgo que vai deixar toda a gente orgulhosa", acentua o presidente dos leões da serra.

José Mendes considera a aquisição do autocarro o resultado de uma gestão "rigorosa, disciplinada, com muita cabeça" e salientou que está a preparar as estruturas para o Sporting da Covilhã chegar ao primeiro escalão do futebol nacional.

"Estamos a preparar o futuro, estamos a preparar o sonho de subir à 1.ª Liga e estamos a sentir que vamos tendo as infraestruturas e os meios para lá chegar. Primeiro criamos as infraestruturas e depois vamos fazer o assalto à 1.ª Liga, mais ano menos ano. É a nossa ambição e passa por este ano também tentar lá chegar", vinca o presidente.

O presidente da Câmara da Covilhã destaca a "ferramenta importantíssima de trabalho" que representa a viatura, "a dignidade" conferida ao clube, à cidade e à região e acentua ser mais um degrau para chegar a voos mais altos.

"É uma forma de tecer o futuro do clube para esse tecido que queremos que seja de alta qualidade, o tecido da I Liga", disse Vítor Pereira, no final da viagem inaugural da viatura, pelas ruas da Covilhã.