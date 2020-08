Sporting da Covilhã oficializa três novos reforços

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga de futebol, oficializou esta quarta-feira a contratação do lateral direito Jean Felipe, do médio defensivo Russel Sandio e do avançado Emmanuel Evaristus.

Jean Felipe, de 26 anos, brasileiro proveniente do Portimonense, esteve na última temporada cedido pelos algarvios ao Chaves, no qual foi utilizado em 20 jogos, tendo representado também a Académica e o Varzim. O defesa brasileiro chega à formação orientada por Daúto Faquirá por empréstimo do Portimonense.

Russel Sandio, camaronês de 21 anos, tem estado a treinar à experiência e integra agora oficialmente o plantel serrano. O médio alinhou na última época no Campeonato de Portugal, primeiro no Fátima, no qual disputou 15 partidas, e depois no Condeixa, com um registo de um golo em oito jogos. Russel conta com passagens pelo Penalva do Castelo e pela formação do Nacional.

Emmanuel Evaristus, avançado de 21 anos, vestiu em 2019/2020 a camisola do Bragança, alinhando em 16 encontros. O nigeriano passou também pelo Varzim e pelo futebol moçambicano, no Clube do Chibuto e Black Bulls.

Evaristus, há alguns dias sob observação da equipa técnica, marcou no terceiro jogo de preparação do Sporting da Covilhã, frente à equipa sub-23 do Portimonense, que os serranos venceram por 3-1.

Com as três novas contratações, sobe para 12 o número de reforços dos leões da serra para a próxima temporada.

Os serranos tinham já anunciado a chegada dos defesas Edwin Vente (ex-Gil Vicente), David Santos (ex-Canelas) e André Almeida (ex-Real Sport), dos médios N'Dao Mohamed Lamine (ex-Lokeren, Bélgica), Tiago Morgado (ex-Real Sport) e João Cardoso (ex-Estoril Praia) e dos avançados Jaiminho (ex-Rio Ave), Leo Cá (ex-Lourosa) e Lewis Enoh (ex-Casa Pia).