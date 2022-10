Tiago Lopes é reforço do Sp. Covilhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral-direito Tiago Lopes, há cinco anos a jogar na Turquia, está de regresso ao Sporting da Covilhã, anunciou o emblema da Liga SABSEG.

O defesa, de 33 anos, que nas últimas três temporadas esteve ao serviço do Denizlispor, foi contratado para colmatar a ausência prolongada de Tiago Moreira, operado na quarta-feira ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, depois de se ter lesionado em 11 de setembro, na partida em casa frente ao Nacional.

Tiago Lopes já tinha vestido as cores serranas em metade da temporada 2013/2014, rumando ao Cluj, da Roménia, onde permaneceu quatro épocas, tendo depois representado o Kayserspor, da Turquia.

O lateral-direito conta com passagens por Trofense, Tondela, Espinho, pelos italianos do Polisportiva Saint-Christophe e alinhou nas camadas jovens de Candal, Padroense e Coimbrões.

O defesa participou no primeiro treino orientado pelo novo treinador dos leões da serra, Alex Costa, que rendeu Leonel Pontes no comando técnico do Sporting da Covilhã.