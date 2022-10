Último reforço a chegar ao Sporting da Covilhã, Tiago Lopes já pode ser opção para o treinador Alex Costa, na visita de amanhã ao Jamor, palco do confronto com o E. Amadora, antecipado da 9ª jornada da 2ª Liga. Recorde-se que o lateral direito, de 33 anos, estava sem clube e assinou pelos serranos até final da presente temporada, depois da lesão grave contraída por Tiago Moreira. Entretanto, vai realizar-se uma assembleia geral no próximo dia 27, pelas 20h30, no Auditório Municipal da cidade.Os sócios vão analisar e votar o relatório e contas de 2021/22. *