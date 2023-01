Tiago Lopes rescinde com o Sp. Covilhã devido a "problemas pessoais"

Tiago Lopes já não é jogador do Sporting da Covilhã. Os serranos anunciaram esta sexta-feira o fim de ligação com o lateral-esquerdo português, de 34 anos, que voltou ao emblema que havia representado em 2013/14, antes de emigrar e voltar a Portugal para atuar profissionalmente no último verão."O SC Covilhã informa que o jogador Tiago Lopes rescindiu com o clube, devido a problemas pessoais. Ao jogador, desejamos as maiores felicidades!", pode ler-se no curto comunicado.Após cinco temporadas na Turquia, Lopes cumpriu em 2022/23 sete jogos oficiais pelo Sp. Covilhã.