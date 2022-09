Tiago Moreira acabou a época

Tiago Moreira, lateral-direito do Sp. Covilhã, vai ser hoje operado ao joelho direito. O jogador de 34 anos lesionou-se com gravidade no encontro caseiro frente ao Nacional (1-2) e termina, assim, precocemente a temporada. Os prazos de recuperação estão estimados entre 9 e 12 meses, pelo que o regresso à competição só acontecerá na campanha 2023/24. Formado no FC Porto, Tiago Moreira representou clubes como Infesta, Esmoriz, Ribeirão, Lousada, AD Oliveirense, União da Madeira e Leixões antes de voltar ao Sp. Covilhã.

E ntretanto, o técnico Leonel Pontes também não vai ainda poder contar com Adilson, Jaime Simões e Ruben Ferreira (todos lesionados) para o jogo de domingo, nas Caldas da Rainha, para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal.