Tiago Moreira diz estar "tudo encaminhado" para renovar com o Sporting da Covilhã

Tiago Moreira, defesa direito do Sporting da Covilhã, diz estar "tudo encaminhado" para renovar com o emblema da 2.ª Liga portuguesa de futebol.

O lateral, de 32 anos, jogador influente na equipa serrana, está em final de contrato, mas adianta já ter conversado com o presidente, José Mendes, e que existe um entendimento entre ambas as partes.

"Em princípio, está tudo encaminhado para renovar. A minha vontade é ficar", disse hoje o defesa serrano, em declarações à agência Lusa.

Tiago Moreira informa ter-lhe sido apresentada uma proposta de renovação, com a qual concordou, mas nada foi ainda formalizado devido "às incertezas" quanto ao regresso da 2.ª Liga.

"A única questão aqui são as incertezas. Entre mim e o presidente as coisas estão faladas, está tudo encaminhado, falta assinar", acrescenta o defesa formado no FC Porto, que nas duas últimas temporadas vestiu a camisola dos 'leões da serra'.

Tiago Moreira, que afirma sentir-se bem no clube, já tinha representado o Sporting da Covilhã entre 2014 e 2016, antes de rumar ao União da Madeira e depois ao Leixões.

O defesa alinhou esta época, que foi dada como concluída devido à pandemia de covid-19, em 26 jogos, 21 deles no campeonato.