Tiago Morgado é o sexto reforço do Sporting da Covilhã

Tiago Morgado, médio centro de 26 anos, é o sexto reforço anunciado para a próxima temporada pelo Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga de futebol.

O médio chega aos serranos do Real Sport Clube, emblema do Campeonato de Portugal onde fez quase todo seu percurso, com passagens pelo Merelinense e pelo Moreirense. Tiago Morgado iniciou o seu percurso no Carcavelos e representou os juniores do Sporting, antes de rumar ao clube de Massamá.

A contratação do médio é conhecida um dia depois da de André Almeida, defesa central de 25 anos, também proveniente do Real Sport Club.

Os leões da serra já tinham divulgado terem chegado a acordo com o lateral esquerdo David Santos (ex-Canelas), com médio centro João Cardoso (ex-Estoril Praia), com o extremo Jaiminho (ex-Rio Ave) e com o avançado Leo Cá (ex-Lourosa), reforços para a temporada 2020-2021, todos provenientes do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol nacional.





TIAGO MORGADO, é reforço para a próxima época. Bem-vindo ao leão da serra. Publicado por Sporting Clube da Covilhã em Sexta-feira, 24 de julho de 2020