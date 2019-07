Treinador do Sp. Covilhã quer um médio centro e um médio ala

O treinador do Sp. Covilhã, Ricardo Soares, disse esta quinta-feira esperar a chegada de um médio centro e de um médio ala para colmatar as necessidades do plantel para a edição 2019/20 da 2ª Liga.Ricardo Soares disse à agência Lusa estar atento ao mercado, à procura de jogadores de qualidade, mas sublinhou a dificuldade que alguns clubes estão a ter no recrutamento, por o mercado estar "extremamente inflacionado"."Nós estamos em constante conversa com o presidente. Neste momento ainda não nos apareceu aquilo de que a equipa necessita, mas quem vier será com a mesma qualidade ou superior ao que temos cá", vincou o técnico serrano.Na terceira semana de trabalho, Ricardo Soares afirmou estar "a cimentar uma ideia de jogo" e elogiou o empenho dos jogadores para que a equipa possa "dar passos seguros", ainda que com carências."Continuamos a ter uma consistência defensiva forte, aqui ou ali. Em termos ofensivos está-nos a faltar um bocadinho de profundidade", analisou o treinador dos leões da serra.