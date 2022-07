Treinador do Sporting da Covilhã desagradado com o estado dos relvados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Sporting da Covilhã mostrou-se esta sexta-feira desagradado com o estado dos relvados em que trabalha a equipa da 2.ª Liga, por a manutenção, da responsabilidade da Câmara Municipal, ainda não ter sido feita.

"Nós não podemos trabalhar bem com maus relvados, e a verdade é que temos um mau relvado, que não tem sido tratado convenientemente e não é de acordo com os pergaminhos do Sporting da Covilhã", acentuou Leonel Pontes, após o primeiro treino da pré-época.

Segundo Leonel Pontes, os campos do Complexo Desportivo da Covilhã, onde a equipa também treina, são os que estão em pior estado, frisando que o relvado do Estádio Santos Pinto "até se conseguiu aguentar bem".

O 'timoneiro' do plantel serrano salientou não ser possível ter qualidade no jogo "nas condições" em que a equipa trabalha, e mencionou os compromissos da Câmara Municipal da Covilhã para com o clube.

"Há compromissos assumidos para ter um relvado em condições, porque está em causa a equipa que representa uma região. Precisamos de um bom relvado e isto é urgente. Não é para hoje, é para ontem", vincou o técnico madeirense, pela segunda época no comando da formação serrana. "Esperava que nesta altura tivéssemos o relvado em condições para fazer a nossa pré-temporada", acrescentou.

Em junho, durante a paragem nos trabalhos, o presidente do clube, José Mendes, já tinha manifestado, em declarações à agência Lusa, preocupação por a autarquia ainda não ter iniciado a intervenção no 'tapete' onde o Sporting da Covilhã joga.

O relvado, com as condições agravadas pelas temperaturas elevadas, terá de ser alvo de operações de descompactação e arejamento.

O capitão, Gilberto, a iniciar a 11.ª temporada no Sporting da Covilhã, afirmou não se querer focar nesse aspeto, já que a equipa vai pisar diferentes campos durante a época, mas disse esperar que nesta altura a manutenção já tivesse sido feita, porque, se o relvado "tivesse tido o tratamento, iria estar melhor".

"Quanto melhor a relva, mais ajuda os jogadores", sublinhou Gilberto.