Treino partilhado com grupo de 40 crianças

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, recebeu esta sexta-feira durante o treino a visita de 40 crianças de uma escola da cidade e seis jogadores e o treinador jogaram durante alguns minutos com o grupo.No final da sessão, a equipa técnica e alguns jogadores interagiram com as crianças e Bruno Bolas, Filipe Cardoso, Mica, Kukula, Santiago da Silva e Igor Araújo não recolheram ao balneário e mantiveram-se no relvado do Estádio Santos Pinto a trocar a bola com os menores.Miguel Florêncio, seis anos, de equipamento serrano vestido, costuma assistir aos jogos na bancada, ao lado do avô, por isso considera especial estar no relvado a jogar com quem costuma aplaudir.A criança, uma das que frequentam o ATL da Escola Básica dos Penedos Altos, mostrou-se desiludido por não ter estado com Adriano, o covilhanense da equipa, mas manifestou-se agradado por ter jogado com o goleador Kukula."Foi pouco, mas foi bom. Eles ficam felizes e nós também. Perguntaram-me se ia fazer golos este ano e eu garanti-lhes que sim. Queremos começar bem e acabar bem", disse o avançado cabo-verdiano, em declarações à agência Lusa.Mafalda Pereira, de nove anos, gostava de ter estado com mais jogadores e durante mais tempo, assim como tem pena de não ter conseguido a oferta de uma bola para o ATL, já que com o uso todas ficaram inutilizadas, mas mostra-se feliz por ter convivido com Mica - "é muito simpático" - e por o médio lhe ter prometido a sua camisola quando começar o campeonato."Eles olham para nós como exemplo, tentam fazer o que nós fazemos e é bom fomentar esta proximidade. É gratificante ver a alegria das crianças só de entrarem no campo e correrem atrás da bola", realça Mica.O treinador Ricardo Soares, que cumprimentou individualmente cada criança, sublinha a importância de a equipa tentar estar próxima da comunidade."Para nós, é fundamental termos uma boa ligação com a cidade, porque sabemos o quanto é importante o apoio dos adeptos. Para nós é um pequeno momento, mas para os miúdos será um dia marcante", acentua, à agência Lusa, o treinador dos 'leões da serra'.