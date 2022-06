Vítor São Bento regressa para reforçar a baliza do Sporting da Covilhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting da Covilhã anunciou esta terça-feira o regresso ao clube do guarda-redes Vítor São Bento, que já tinha vestido as cores do emblema da Liga Sabseg durante duas temporadas.



"O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com o guarda-redes Vítor São Bento para, na próxima época, representar o SC Covilhã", informou o clube serrano, em comunicado.

O guardião, de 29 anos, alinhou na última temporada no Estrela da Amadora, pelo qual disputou cinco partidas, e, desde janeiro, no Trofense, onde apenas foi utilizado num jogo.

Vítor São Bento esteve nos leões da serra entre 2017 e 2019, antes de rumar ao Xanthi, da Grécia.

Os serranos já tinham anunciado a continuidade dos guarda-redes Igor Araújo e Bruno Bolas, dos defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, do médio Gilberto Silva e dos avançados Fabrice Tamba e Kukula.