Wender Said após eliminação na Taça frente ao Serpa: «O futebol tem destas coisas»

As declarações de Wender Said, treinador do Sporting da Covilhã, após derrota nos penáltis (6-7) frente ao modesto Serpa.





"O futebol tem destas coisas. Por isso, para algumas equipas, é um momento único. Eu acredito que para o Serpa isso aconteceu. Nós, desde o primeiro minuto, tivemos, salvo erro, mais de 20 oportunidades de golo, seguramente sete ou oito bolas no poste e cinco ou seis defesas incríveis do guarda-redes da equipa adversária, outras não tivemos a competência necessária para colocar lá dentro", começou por dizer o técnico dos serranos."Não há nada apontar à nossa equipa. Demos tudo o que tínhamos. Infelizmente, em alguns momentos, não fomos felizmente e não tivemos a clarividência necessária quando o jogo foi ficando mais distante do primeiro minuto. O adversário também usou as armas que tinha, muito antijogo, já contávamos um pouco com isso, mas quem tem que proibir isso é o arbitro. Cada um joga com as armas que tem", prosseguiu."Conseguimos ter muita frieza também nas primeiras penalidades, tivemos duas oportunidades para fechar, mas não conseguimos. Agora, há que continuar a trabalhar porque o futebol é imprevisível.""O treinador vive de vitórias. Estou muito feliz naquilo que estou a fazer e com o plano semanal naquilo que é o processo da equipa crescer. Agora, temos que contar com estes percalços também. Não era o resultado que nós queríamos e trabalhámos. Agora, em alguns momentos faltou uma ponta de sorte, noutros momentos faltou competência", terminou.