Wender Said: «Fizemos uma partida quase imaculada»

No rescaldo do triunfo do Sp. Covilhã sobre o Trofense, por 3-0, Wender Said, não escondeu o seu agrado com o desempenho do seu plantel.





"Foi um jogo bem disputado, principalmente na 1ª parte. Mesmo assim, conseguimos, com mérito, sair para o intervalo em vantagem. Estava a faltar um pouco de calma no último terço, mas isso surgiu na 2ª parte e ficámos mais tranquilos para asumir o jogo. A equipa soube perceber que, mais importante do que segurar o 1-0, era chegar ao 2-0. Depois conseguimos controlar bem e fizemos uma partida quase imaculada", vincou, assumindo que não tem pressas para receber mais reforços: "Acredito muito nos jogadores que tenho, temos tempo para atacar o mercado. Vamos fazê-lo de uma forma para que a equipa suba de patamar. Temos contratado com critério, o funil para jogadores novos chegarem é muito estreito."O técnico concluiu elogiando o avançado Diogo Almeida, autor do primeiro golo do encontro. "Trata-se de confiança, cada jogador tem uma história diferente. Quando o fui buscar sabia o que se passou lá [Benfica]. O que vemos todos os días no treino é o Diogo Almeida do Paços e estamos muito satisfeitos", rematou.Os serranos vão agora enfrentar o Mafra na próxima ronda da prova.