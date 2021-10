Wender Said já não é treinador dos serranos

O Sp. Covilhã anunciou que Wender Said já não é o treinador dos leões da Serra. Com uma publicação feita nas redes sociais, o 11.º classificado da Liga Sabseg agradeceu "todo o profissionalismo" que o técnico demonstrou durante o tempo que esteve no comando da equipa e desejou-lhe "as maiores felicidades para o futuro".





No passado domingo, o Sp. Covilhã foi eliminado da Taça de Portugal pelo Serpa, do Campeonato de Portugal.O brasileiro chegou à Covilhã no início desta temporada e, em 13 jogos, ganhou 5, empatou outros 5 e perdeu 3.