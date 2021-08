Wender Said: «O que esperamos para esta temporada é que seja mais tranquila»

O Sp. Covilhã estreia-se na Liga Portugal 2 no sábado, diante do Feirense, no Estádio Marcolino Castro. O treinador Wender Said considera “muito importante começar bem a época” depois de duas vitórias consecutivas – Trofense (3-0) e Mafra (3-1) – que selaram a qualificação para a fase de grupos da Allianz Cup.

O técnico brasileiro reforçou que “agora é continuar a trabalhar, sempre com os pés no chão”. Na última época, os serranos lutaram pela permanência até à penúltima jornada, terminando no 13º lugar, mas Wender ambiciona mais para 2021/22. “O que esperamos para esta temporada é que seja mais tranquila. O grande objetivo é fazer uma equipa que consiga discutir a vitória em qualquer campo. Temos que trabalhar muito para terminar numa posição mais confortável”, finalizou.





: F.G