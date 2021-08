Wender Said: «Quando se tem jogadores deste calibre é colocar lá dentro que eles resolvem»

O Sp. Covilhã continua invencível nos jogos oficiais disputados neste início de temporada e foi até Santa Maria da Feira derrotar o Feirense por duas bolas a uma, mesmo estando com dez jogadores grande parte do segundo tempo.





Wender Said começou por analisar o que levou os serranos a passar para a frente do marcador: "Diria que nos primeiros 30/35 minutos o adversário realmente teve o maior controlo do jogo. No final da primeira parte conseguimos ter um pouco mais de bola e conseguimos num momento ou outro entrar na área do adversário, mas realmente, depois da correção ao intervalo e a forma como as coisas foram analisadas e ditas voltamos outra equipa e tivemos 12/15 minutos onde jogamos no campo do adversário. Depois marcámos, mas com a expulsão isso trouxe-nos para trás".Apesar da expulsão, o treinador realçou o mérito da sua equipa em defender e procurar no momento certo o golo: "É uma equipa com valor, mesmo com menos um fomos à procura de não sofrermos tanto e tivemos coragem de entrar dentro da área do adversário e conseguir o segundo golo. Naturalmente era de se esperar que o adversário fizesse mais cruzamentos e mais bolas alçadas, mas conseguimos resolver bem num primeiro momento. Depois, com o cansaço do jogo, o Feirense acabou por marcar, mas felizmente conseguimos segurar o resultado"."São jogadores que tem um coração muito grande. É uma linha defensiva que já vem da época passada. É importante ter jogadores que já jogam há muito tempo em conjunto e começamos a defender na frente. Esses jogadores da frente souberam sofrer, souberam doar-se pela equipa e conseguimos em alguns momentos segurar a bola na frente. O grupo está de parabéns e agora é dar continuidade a estas três vitórias (duas na Taça da Liga e esta na 2ª liga)", destacou assim Wender Said, no que toca ao papel preponderante dos seus atletas a defender."Quando se tem jogadores deste calibre não se tem de inventar muito. É colocar lá dentro que eles resolvem", finalizou deste modo a conferência de imprensa.