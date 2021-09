Wender Said: «Vitória foi feliz e eficaz»

Wender Said lamentou a falta de pontaria do Sp. Covilhã, que contrastou com a eficácia do V. Guimarães. "Criámos as melhores oportunidades, tivemos uma situação clara de golo pelo Arnold, três cruzamentos perigosos e mais uma situação onde o Ahmed escorregou, mas infelizmente não marcámos. Na primeira vez que o nosso adversário chegou à área, e de bola parada, foi feliz e marcou. Logo a seguir, naquela que foi a segunda e última oportunidade deles em todo o jogo, voltaram a marcar. O Vitória é uma boa equipa, tem muita qualidade, vinha de resultados menos positivos e foi feliz e eficaz", analisou o técnico.

No entanto, olha já em frente: "Estou feliz pelo jogo da minha equipa. Vamos continuar a trabalhar, com qualidade e personalidade, e dar o nosso melhor, pois isto não pára. Vem aí já a Taça de Portugal."