Zimbabwé é reforço do Sporting da Covilhã

O Sporting da Covilhã, emblema da Liga Sabseg, anunciou esta segunda-feira a contratação do médio Zimbabwé, oriundo do Vilafranquense, também do segundo escalão do futebol nacional.



Kelvin Monteiro, cabo-verdiano, de 30 anos, conhecido no mundo do futebol como Zimbabwé, vai treinar às ordens de Alex Costa.

"Zimbabwé, médio de 30 anos, é o mais recente reforço do SC Covilhã", informou hoje o clube, em comunicado.

Na formação ribatejana, o médio defensivo alinhou em oito partidas e marcou um golo. Zimbabwé foi punido com um castigo de 40 dias e acabou por não fazer qualquer jogo desde outubro.

O jogador conta com passagens pelo Rio Ave, Académico de Viseu, Mirandela, Sertanense, Alcanenense e Oeiras, onde chegou proveniente do Batuque, de Cabo Verde.