Presidente da Câmara de Tondela diz que clube de futebol é cartão de visita

A presidente da Câmara Municipal de Tondela, Carla Antunes Borges, disse esta terça-feira, à agência Lusa, que o clube de futebol é um cartão de visita e coloca Tondela no mapa, agora reforçado na final da Taça de Portugal.

"O clube transporta, e transportou sempre, o nome do concelho para fora de portas, é um cartão de visita e, acima de tudo, coloca Tondela no mapa a nível nacional e isso, para quem tem responsabilidade política, é digno de reconhecimento", considerou Carla Antunes Borges.

À frente da Câmara de Tondela desde janeiro deste ano, em regime de substituição, após José António Jesus ter pedido a suspensão por 180 dias, Carla Antunes Borges disse que o sentimento era o mesmo enquanto vereadora do executivo.

Apesar de ter descido à 2.ª Liga, o Tondela marca, pela primeira vez, presença na final da Taça de Portugal, no domingo, no Estádio do Jamor, na qual defronta o FC Porto, campeão nacional.

"Mas, para nós, continua a ser um grande motivo de orgulho termos um clube como o Tondela, com a participação, o trabalho e o percurso que fez na Liga Bwin. O ter conseguido permanecer ao longo destes anos e o que conseguiu alcançar e almejar. Isso para nós é um motivo de grande orgulho", sublinhou.

Um sentimento que Carla Antunes Borges disse ver agora "reforçado com o facto de ter chegado à final da Taça e estar no próximo domingo no Jamor".

"Estou certa que todos os tondelenses vão estar orgulhosos em ver o clube da sua terra estar a jogar no Jamor com uma equipa dos primeiros do ranking nacional", disse.

A presidente da Câmara defendeu ainda que "é muito importante" esta presença no Jamor, porque é uma forma de o nome continuar a "ser transportado para fora do concelho", para que alcance "uma projeção a nível nacional".

"No domingo, todos estão com os olhos no Jamor e o nome de Tondela vai estar lá, mais uma vez pelas mãos, neste caso com os pés, do clube que tem levado o nome longe", reforçou.

Carla Antunes Borges admitiu à agência Lusa a presença no Jamor, onde, provalvelmente, estará "equipada a rigor" com as cores verde e amarela do Tondela.

O Tondela terminou esta a Primeira Liga, à qual chegou em 2015, no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, caindo assim para a Segunda Liga.

Este domingo marca presença, pela primeira vez, na final da Taça de Portugal de futebol, pelas 17h15, no Estádio do Jamor, frente ao FC Porto.