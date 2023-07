Cícero assina pelo Tondela até 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CD Tondela (@cdtondela)

O Tondela oficializou este sábado a contratação de Cícero. O médio, de 26 anos, assinou um contrato válido até 2025 e muda-se para os auriverdes depois de duas temporadas ao serviço do Torreense.Já com um título de campeão na 2.ª Liga no currículo, ao serviço do Estoril, o brasileiro confessou, nas primeiras declarações aos meios do clube, ter sido fácil a decisão de aceitar o convite dos beirões. "Sinceramente não pensei muito quando recebi o convite. As indicações que me deram é que é um clube muito organizado, de gente boa e venho com muita ambição de ajudar. Vendo agora de perto, vejo que o Tondela é um grande clube. Espero ser feliz aqui", disse o médio, que vai para a sexta temporada no futebol português.Além disso, Cícero fez também uma breve descrição daquilo que os adeptos podem esperar de si. "Gosto de ter a bola. Sou um médio de muita mobilidade, que gosta de ajudar a equipa no momento ofensivo e defensivo", explicou.Cícero é o quinto reforço assegurada pelo Tondela, depois do guardião Iuri Miguel e dos médios Hélder Tavares, Costinha e André Ceitil.