Abdoulaye Ba reforça o Tondela

O Tondela anunciou, esta segunda-feira, a contratação do experiente central Abdoulaye Ba. O senegalês, de 32 anos, assinou contrato com os beirões até junho de 2024.Abdoulaye regressa a Portugal depois de uma experiência no futebol azeri. Em Portugal, o defesa já representou Arouca, Moreirense, V. Guimarães, Académica, Sp. Covilhã e FC Porto. Pelos dragões, a sua maior conquista foi o título da Liga em 2012/13.Abdoulaye Ba também já jogou no futebol turco, espanhol e romeno na sua longa carreira. O central junta-se ao plantel de Tozé Marreco que fará a estreia na Liga Sabseg contra o FC Porto B.