Abdoulaye elogia projeto do Tondela: «Estou com muita fome de ajudar o meu novo clube»

Um dia depois de ser apresentado como reforço do Tondela, Abdoulaye falou pela primeira vez aos meios auriverdes e explicou a sua escolha. "Estou com muita fome de ajudar o meu novo clube. Estou aqui pelas pessoas e pelo projeto que o Tondela me apresentou", disse o experiente defesa-central, de 32 anos.: P. M.