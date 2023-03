Alcobia confiante antes do Mafra: «Só pensamos em ganhar»

Na antecâmara do encontro diante do Mafra, Rafael Alcobia, central do Tondela, lembrou a competitividade da Liga Sabseg, mas realçou o empenho diário do plantel que tem o objetivo de somar pontos em todas as jornadas."Todos os jogos desta 2.ª Liga são difíceis, mas trabalhamos todos os dias para sermos felizes no final da semana, por isso vamos com certeza dar uma resposta bastante positiva", disse o defesa, em declarações aos meios de comunicação do clube.Moralizado pelo triunfo da jornada passada, no terreno do B SAD, o jogador, de 19 anos, não se deixa iludir e garante um Tondela focado em levar de vencida a equipa do Mafra. "A vitória do fim de semana passado foi boa, mas neste momento já passou, só pensamos em ganhar o próximo jogo, a mentalidade do grupo tem sido essa, jogo a jogo e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer os três pontos", afirmou.Rafael Alcobia relembrou o ambiente sentido pelos beirões na última jornada no terreno do B SAD e fez questão de apelar aos adeptos, para que, agora em Tondela, compareçam em grande número ao estádio. "No jogo contra o B SAD, a 300 km de Tondela, parecia que estávamos a jogar em casa, portanto aqui na nossa terra tem que ser ainda melhor. Por isso, queria fazer o convite a toda a gente para nos vir apoiar no domingo de manhã, dia do pai, e fazermos sentir o que é o Tondela", concluiu.O jogo da 25.ª jornada da Liga Sabseg entre Tondela e Mafra está agendado para este domingo, às 11 horas, no Estádio João Cardoso.Autor: