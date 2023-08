André Ceitil: «Temos qualidade para ir conquistar os três pontos a Paços de Ferreira»

Depois de dois empates nas jornadas inaugurais da Liga Sabseg, o Tondela vai procurar conquistar a primeira vitória na deslocação a Paços de Ferreira, este sábado. No lançamento da partida, André Ceitil reconheceu a qualidade do adversário, mas mostrou-se confiante num desfecho positivo."Sabemos que as equipas que descem da 1.ª Liga têm sempre o objetivo de voltar a subir e, nesse intuito, o P. Ferreira reforçou-se muito bem em busca de dar esse passo, mas a nossa equipa tem mérito e qualidade para ir a Paços de Ferreira conquistar os três pontos", referiu o médio, que se estreou no onze de Tozé Marreco no dérbi frente ao Ac. Viseu, onde admitiu que o resultado não foi o pretendido."Não foi o resultado que nós queríamos. Trabalhamos semana após semana para trazer sempre os três pontos e na semana anteiror não foi diferente. Queríamos os três pontos, não conseguimos e tivemos um empate. Já estamos a pensar no próximo jogo para ir buscar os três pontos", disse, agradecendo o apoio dos adeptos: "Sentimos esse ambiente fantástico no último jogo em casa e temos que lhes agradecer por isso. foram sem sombra de dúvidas uma grande ajuda. E apesar de agora ser fora, apelo que, os que puderem, nos apoiem em Paços de Ferreira porque com eles somos sempre mais forte."O Tondela defronta o P. Ferreira este sábado, pelas 14 horas, em jogo da 3.ª jornada da Liga Sabseg.