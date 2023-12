António Xavier: «Estamos muitos felizes com esta passagem na Taça de Portugal»

O Tondela vai deslocar-se domingo a Penafiel para defrontar a equipa duriense e, com duas vitórias seguidas no campeonato e uma passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal no bolso, António Xavier refere que a equipa quer aproveitar este bom momento, especialmente pelo bom resultado na prova rainha."Já sabíamos a dificuldade que era jogar no Torreense. É um campo muito difícil de visitar e obviamente estamos muito felizes com a passagem à próxima fase", remeteu o extremo dos beirões, virando imediatamente todas as atenções para o jogo deste domingo: "O foco está neste jogo com o Penafiel"."O objetivo é sempre focarmo-nos em nós próprios. No crescimento, tanto a nível exibicional como a nível pontual. Queremos dar continuidade a isso e continuar a crescer e a subir na tabela", disse o auriverde, de 31 anos.A cumprir a sua segunda passagem pelo Tondela, Xavier já conhecia o apoio dos adeptos, vendo com bons olhos a afluência às bancadas do Municipal de 25 de abril para apoiar a formação de Tozé Marreco. "Sem dúvida que os adeptos são muito importantes para nós. O que esperamos é uma grande afluência ao estádio, porque o nosso objetivo passa sempre por trazer os três pontos de volta Tondela", salientou.O encontro da 12ª jornada da 2ª Liga terá início às 14h00 de domingo, 3 de dezembro, em Penafiel.