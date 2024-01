António Xavier: «Temos mostrado o nosso crescimento»

A 19.ª jornada da Liga Sabseg encerra com o dérbi beirão entre Tondela e Académico Viseu. António Xavier, extremo da turma tondelense, vincou o crescimento das duas equipas."Eles são uma equipa que tem crescido, tal como nós. Temos mostrado o nosso crescimento não só nas vitórias, mas também na pontuação da tabela classificativa. Dentro do que tem acontecido, isto é um dérbi importante, mas que nos permite vencer", revelou o futebolista de 31 anos, na antevisão ao jogo de terça-feira.E, nesse sentido, Xavier não "tem dúvidas" que a moldura humana que irá comparecer em Viseu para apoiar os auriverdes será "uma grande ajuda" e reforçou o sentimento dentro do seio da formação liderada por Tozé Marreco: "Sabemos bem do que se trata este jogo. Temos recebido aquilo que é o sentimento. Os nossos adeptos vivem isto de forma diferente e cabe-nos a nós, mais velhos, passar a importância do dérbi aos restantes jogadores."