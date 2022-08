Atraso do voo do Tondela para a Madeira deixa plantel à espera no Aeroporto

Com partida para a Madeira agendada para as 18h20, o Tondela continua no Aeroporto Sá Carneiro à espera de iniciar a viagem de avião em direção ao seu destino.Depois de ter dado conta da chegada do plantel ao Aeroporto nas suas redes sociais, os beirões têm utilizado as mesmas para confirmar, periodicamente, que continuam a aguardar, uma vez que o voo tem sofrido constantes adiamentos.Relembre-se que o Tondela defronta amanhã o Nacional, pelas 14 horas, na Choupana.