Aveiro vai continuar a ser a casa do Tondela na 5ª jornada da Liga SABSEG

O Tondela comunicou esta sexta-feira que o Estádio Municipal de Aveiro voltará a ser a casa dos beirões para a partida da 5ª jornada da Liga SABSEG, prevista para o fim de semana de 3 e 4 de setembro, frente ao Estrela da Amadora.Em comunicado, o clube explicou a decisão: "Esta medida de precaução visa, única e exclusivamente, garantir que o relvado do Estádio João Cardoso não sofre qualquer revés ao receber um jogo no fim de semana de 3/4 de setembro, cenário que poderia obrigar a um período ainda mais longo com jogos longe da nossa casa."Tal como nos jogos caseiros já disputados esta época em Aveiro, o Tondela vai fornecer viagem de autocarro gratuita para os sócios.