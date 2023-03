Babacar Niasse, guarda-redes da equipa do Tondela, faz parte da lista de eleitos do selecionador da Mauritânia Amir Abdou para os dois jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas diante da RD Congo.O guardião vai juntar-se aos companheiros de seleção neste domingo, depois do jogo do Tondela frente ao Mafra. A Mauritânia visita a RD Congo no dia 24 em Kinshasa, recebendo o mesmo adversário no dia 28, em Nouakchott.Na presente temporada, o jogador, de 26 anos, soma 30 jogos disputados pelos beirões.