Bebeto e a estreia na Taça de Portugal: «Total respeito pelo Sp. Pombal»

A atravessar a melhor fase de resultados da época, com duas vitórias consecutivas, o Tondela prepara-se para arrancar a sua campanha na presente edição da Taça de Portugal, com uma visita ao Sp. Pombal, formação que atua nas distritais da AF Leiria. Apesar do favoritismo óbvio, Bebeto garante respeito total pelo oponente."No Tondela, temos sempre total respeito por todos os adversários que vamos defrontar e este não será diferente. Não vamos relaxar porque nunca o fazemos, independentemente do adversário, Temos respeito, mas temos objetivos na competição e queremos vencer. O adversário é uma equipa com qualidade e será um encontro difícil, mas queremos seguir em frente", disse o experiente lateral-direito, recordando o embate com o Camacha na época transata: "Lembro-me desse jogo, foi o mais difícil nessa prova e também era um adversário de uma divisão inferior. Dentro de campo são 11 contra 11 e temos de ter total respeito pelo adversário."O Tondela defronta o Sp. Pombal no domingo, pelas 15 horas, em duelo da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal.