Bebeto e a renovação: «No Tondela encontrei uma paixão que nem consigo explicar bem»

Com a renovação até 2025 anunciada na quarta-feira, Bebeto vai arrancar para a quarta temporada no Tondela. Em declarações ao 'Podcast Auriverde', o polivalente brasileiro, de 33 anos, não escondeu a satisfação por poder continuar ao serviço dos beirões."Sinto-me muito feliz. O objetivo era ficar mais uns anos e aconteceu. A minha família gosta muito de cá estar e o meu filho é apaixonado pelo Tondela. As pessoas reconhecem-me na rua e esse carinho foi muito importante", disse o lateral, que chegou a Portugal pela porta do Marítimo: "Tenho um carinho especial pelo Marítimo, pela Madeira, mas foi no Tondela que encontrei uma paixão que nem consigo bem explicar."Com 94 partidas ao serviço do Tondela, Bebeto não vai poder tornar-se centenário esta época, mas essa meta é uma ambição, especialmente depois de ter visto alguns colegas de equipa consegui-lo recentemente. "É um orgulho, num clube tão importante, poder chegar aos 100 jogos. Vi alguns jogadores atingir essa marca, como o Rafael Barbosa, o Ricardo Alves, o Pedro Augusto, e também o queria alcançar. Estava perto, mas esta época já era impossível. Agora, certamente que o vou conseguir", afirmou.Um dos jogadores que se manteve no plantel apesar da descida de divisão, tendo inclusivamente renovado numa altura em que estava em final de contrato e era livre para assinar por outro clube, Bebeto tem sido imprescindível para o técnico Tozé Marreco, mas poucas vezes na sua posição de origem, no lado direito da defesa. Na verdade, o brasileiro já foi lateral e extremo nos dois lados do terreno, médio-centro, central e até avançado esta época. Embora não tivesse perspetivado esse cenário, Bebeto preferiu encará-lo como uma oportunidade."Achei que sempre seria lateral, mas aquilo que alguns veriam como uma dificuldade, eu encarei como uma oportunidade. Sempre trabalhei para me adaptar, e ainda falta melhorar algumas coisas, porque são posições diferentes e antes jogava mais de frente para o jogo", disse, antes de reforçar: "Vi uma oportunidade de ajudar a equipa e o treinador entendeu que eu seria útil nesta posição [no meio-campo]. Continuei a dar o meu melhor, a aprender, e procurei ver jogadores nesta posição para evoluir e ajudar os meus companheiros da melhor forma possível."Aos 33 anos e com três épocas na bagagem, Bebeto tem também a responsabilidade de passar a sua experiência a um plantel recheado de juventude. "O objetivo foi sempre trabalhar no máximo, para provar que a idade é só um número. Tenho um orgulho enorme que alguns jovens da formação me vejam como um exemplo. Tento ser, tanto dentro como fora de campo", referiu.Por fim, o brasileiro deixou ainda uma palavra aos adeptos. "Sempre nos apoiaram num ano muito difícil. Sabiam das dificuldades do clube, mas estiverem sempre connosco, tanto em casa como nos jogos fora. Agora vamos trabalhar para continuar a dar alegrias aos adeptos e atingir os objetivos do clube", disse, deixando a ressalva: "Sabemos que não vai ser fácil, porque não basta poder contratar."