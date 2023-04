Bebeto e o duelo com o Moreirense: «Vamos enfrentar a melhor equipa do campeonato»

Bebeto, lateral polivalente do Tondela, fez a antevisão à partida da 30.ª jornada da Liga Sabseg diante do líder Moreirense, tendo realçado a dificuldade do adversário, ao considerar que os cónegos são a melhor formação da prova. Ainda assim, fez questão de relembrar que os auriverdes ainda lutam por um objetivo até final.





"Vai ser um jogo muito complicado, mas o objetivo do Tondela é sempre vencer. Sabemos que vamos enfrentar a melhor equipa do campeonato e a tabela mostra isso. O campeonato ainda não acabou, ainda faltam jogos, o nosso objetivo é jogo a jogo, sabemos que é uma partida muito difícil, mas ainda não acabou e nós temos um objetivo a conquistar nesse campeonato", disse Bebeto, aos meios do clube.O brasileiro, de 33 anos, deixou ainda um apelo à massa adepta, sublinhando a importância da mesma para a equipa beirã. "Contamos novamente com o apoio dos nossos adeptos, que tem sido muito importantes e contamos novamente com vocês", concluiu.O duelo entre Tondela e Moreirense está agendado para este sábado, às 14 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Autor: