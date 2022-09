Bebeto e o jogo da Taça de Portugal: «O nosso foco é sempre ganhar»

Em jeito de antevisão ao duelo da Taça de Portugal, neste domingo, o lateral-direito Bebeto espera dificuldades frente à Académica, lembrando que os jogos de estreia na competição são sempre exigentes."Cada jogo tem a sua história. Na época passada, tivemos um jogo em Camacha e foi dos mais difíceis. Este jogo também será difícil, mas o nosso foco é sempre ganhar", atirou o defesa, que esta época já atuou no lado esquerdo, no meio-campo e até no ataque, algo que aceita com naturalidade: "É diferente. Eu sempre joguei como lateral-direito, mas esta época, pelas dificuldades que estamos a passar, tenho sido adaptado. Estou disponível para ajudar onde o treinador optar por me utilizar, seja qualquer for a posição."Em relação a este período de pausa na competição, Bebeto referiu que "foi importante". "Serviu para continuarmos a evoluir o nosso processo de jogo e para que no domingo possamos estar melhor do que estivemos no jogo anterior", garantiu.O Tondela visita a Académica no domingo, pelas 20 horas, em jogo da 2ª eliminatória da Taça de Portugal.