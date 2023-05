Bebeto renova com o Tondela até 2025

O Tondela anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com Bebeto para a renovação do contrato que terminava no final da presente temporada. O polivalente brasileiro, de 33 anos, fica agora com um vínculo válido por mais duas épocas, ou seja, até 2025.A concluir a sua terceira temporada nos auriverdes, Bebeto tem sido um dos jogadores imprescindíveis para Tozé Marreco, tendo já sido utilizado em praticamente todas as posições do terreno. Esta época, o lateral-direito de origem foi utilizado em 38 jogos, assinando dois golos e três assistências.Com 94 jogos realizados ao serviço do Tondela durante estas três temporadas, Bebeto terá assim oportunidade ultrapassar a centena de jogos pelo clube em 2023/24.