Bebeto fez esta quinta-feira a antevisão ao próximo jogo do Tondela, frente à U. Leiria (sábado, às 11 horas), "um duelo sempre difícil", de acordo com o brasileiro."Sabemos que todos os jogos contra a U. Leiria são difíceis. O jogo passado foi assim e este não vai ser diferente. Obviamente que temos respeito pela equipa adversária, mas o nosso objetivo será sempre a vitória", frisou o experiente lateral, de 34 anos, de modo a "dar continuidade a esta fase positiva".Como tal, e até pelo regresso a casa, Bebeto não ficou indiferente à moldura humana que espera ver no Estádio João Cardoso, neste sábado: "Convocamos novamente os nossos adeptos, porque são a nossa força principal. Queremos, consequentemente após o apoio que nos dão, sair da partida com uma vitória para os alegrar."