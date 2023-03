Betel e o duelo com o B SAD: «A nossa mentalidade é ganhar»

A equipa do Tondela desloca-se este domingo ao terreno do B SAD, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga Sabseg. Betel, médio de 19 anos, fez esta sexta-feira a antevisão à partida e reforçou a modéstia que os tondelenses precisam para perceber o momento do adversário, sem descurar a concentração na procura pela vitória."Temos de ser humildes e saber que do outro lado está uma equipa que trabalha e vem de uma vitória, mas temos que nos focar em nós e conquistar os três pontos, que é o mais importante", começou por dizer o jogador, em declarações aos meios do clube.Betel realçou a dificuldade que os adversários têm tido para triunfar frente aos beirões, deixando ainda um agradecimento aos sócios e simpatizantes, bem como um apelo à união de todos. "Nos últimos jogos viu-se que é difícil ganhar ao Tondela e com a coragem, com a alma que metemos em cada jogo, o resultado vem ao de cima. Quero agradecer o apoio dos adeptos que tem sido incondicional e deixar o convite aos adeptos que tenham disponibilidade para que nos venham apoiar porque juntos somos mais fortes", finalizou.O jogo entre Tondela e B SAD vai realizar-se neste domingo, às 15h30, no Estádio do Jamor.Autor: