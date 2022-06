Camisolas do Tondela na final da Taça vão ter o nome dos 24 concelhos do distrito de Viseu

O Tondela vai entrar na final da Taça de Portugal de futebol, diante do FC Porto, com o nome dos 24 concelhos do distrito de Viseu impressos no equipamento, anunciou esta sexta-feira o clube à agência Lusa."O Tondela está a fazer história não só no clube, mas na região, já que é a primeira vez que um clube do distrito de Viseu vai à final da Taça de Portugal, no Jamor, e, por isso, queremos os 24 concelhos connosco", disse o diretor de comunicação dos beirões, Francisco Favinha.

Neste sentido, o equipamento com que o plantel vai jogar a final da prova rainha, no Estádio Nacional, em 22 de maio, levará "uma inscrição diferente".

"O equipamento, para além das inscrições normais próprias da Taça [de Portugal], tem inscrito, numa das faixas verdes, na parte da frente da camisola, o nome dos 24 concelhos [do distrito de Viseu]", revelou, explicando que "esta é uma forma de todo o distrito entrar em campo com o Tondela, de estar na final da Taça" com o clube beirão.

Para dar a conhecer a iniciativa e "promover o espírito beirão" em todo o distrito, o diretor de comunicação disse que tem feito "um périplo" pelo distrito a "oferecer a cada um dos presidentes de câmara dos 24 concelhos uma camisola oficial".

"É um momento histórico não só para o desporto, ou Tondela, como para toda a região, porque é toda uma cultura que se faz representar no Jamor e, por isso, achámos que era essencial entregarmos em mãos aos representantes dos municípios a nossa camisola", assumiu.

Este responsável reconheceu que "a distância geográfica não ajuda, uma vez que na zona mais a sul do distrito, até são mais próximos do Tondela e consideram-se beirões, mas, mais a norte, na região do Douro Sul, já são mais durienses".

"Alguns autarcas, que até admitiram serem adeptos de outros clubes, dos grandes, ficaram sensibilizados com o nosso gesto e sentiram-se parte desta conquista do Tondela e, alguns, acabaram mesmo por nos dizer que no dia 22, estamos todos unidos pela região", contou.

A final da Taça de Portugal, entre Tondela e FC Porto, está agendada para 22 de maio, às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, depois de nos dois anos anteriores ter sido realizada em Coimbra.