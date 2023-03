Carlos Marta assume cargo de diretor geral do Tondela

O Tondela anunciou, esta terça-feira, que Carlos Marta é o novo diretor geral do clube. O dirigente está assim de regresso a uma casa que conhece bem, isto na medida em que representou os tondelenses como jogador e já teve cargos na mesa da Assembleia Geral."A convite do Presidente Gilberto Coimbra, o novo responsável assume funções de gestão financeira, logística, patrimonial, administrativa e organizativa, com especial foco pelo Departamento de formação do clube bem como pela construção da futura Academia. O CD Tondela endereça as maiores felicidades a Carlos Marta no exercício das suas novas funções", podia ler-se no comunicado emito pelo emblema beirão.Carlos Marta, recorde-se, já foi presidente da Câmara Municipal de Tondela e candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol.