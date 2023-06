Ceitil a caminho e Iuri próximo

André Ceitil, do Vilafranquense, vai ser reforço do Tondela, ao passo que Iuri Miguel, do Real, está também encaminhado. O médio, de 28 anos, chega do Vilafranquense em final de contrato, e o guarda-redes, do 25 anos, tem, segundo a rádio Estação Diária, já tudo acertado com os beirões.

Entretanto, o Tondela anunciou nas suas redes sociais a renovação de Ricardo Alves até 2025. “ Estou bastante feliz, é uma ligação que já dura há cinco épocas. Estou cheio de vontade de ajudar o clube a conquistar os seus objetivos”, afirmou o experiente defesa, que se encontrava em final de contrato.