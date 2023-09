Cícero e o duelo com o Mafra: «Sabemos da nossa responsabilidade»

Depois do triunfo na Allianz Cup, frente ao V. Guimarães, o Tondela pretende aproveitar aquela que foi a primeira vitória na temporada para somar os primeiros três pontos na presente edição da Liga Sabseg. No lançamento da receção ao Mafra, o médio Cícero reconheceu a importância do último encontro no seio do grupo."Deu para ganharmos confiança. Trabalhámos bem esta semana e acreditamos que o grupo está num bom caminho", referiu, relembrando que a equipa ainda está em processo de crescimento: "São muitos jogadores novos e demora algum tempo para nos conhecermos. No entanto, não tenho dúvidas que o entrosamento vai aparecer."Confiante na resposta da equipa nos próximos, Cícero foi claro na mensagem: "Não é como começa, é como acaba. Sabemos da nossa responsabilidade e temos de trabalhar para vencer todos os jogos. É verdade que, às vezes, as coisas não correm como esperamos, mas temos de continuar a dar tudo principalmente dentro de campo."